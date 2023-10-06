В рф пожаловались на геноцид российских спортсменов

Российский топ-чиновник, похоже, не знает, что такое геноцид

Глава Олимпийского комитета россии (ОКР) Станислав Поздняков назвал санкции Международного олимпийского комитета (МОК) против российского спорта "геноцидом". Накануне МОК не допустил россиян к юношеским Олимпийским играм.

Соответствующее заявление Позднякова приводит ТАСС. Глава ОКР считает, что МОК не просто дискриминирует россиян, а якобы проводит "спортивный геноцид".

"Можно прямо говорить, что МОК вынуждает наших спортсменов в обмен на допуск к соревнованиям отказаться от своей национальной принадлежности, жизненных принципов и своей спортивной федерации, команды и своих партнеров по отрасли. Это уже даже не дискриминация, а в чистом виде спортивный геноцид", — заявил Поздняков.

Напомним, МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов на международные соревнования под нейтральным флагом и с рядом ограничений, однако решение по Олимпиаде-2024 пока не принято. Накануне в рф раскритиковали МОК, после того, как организация не пустила россиян на Азиатские игры-2023, тем самым закрыв альтернативный путь россиянам на Игры в Париже.