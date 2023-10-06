У рф поскаржилися на геноцид російських спортсменів

Російський топчиновник, схоже, не знає, що таке геноцид

Голова Олімпійського комітету росії (ОКР) Станіслав Поздняков назвав санкції Міжнародного олімпійського комітету (МОК) проти російського спорту "геноцидом". Напередодні МОК не допустив росіян до юнацьких Олімпійських ігор.

Відповідну заяву Позднякова наводить ТАСС. Глава ОКР вважає, що МОК не просто дискримінує росіян, а нібито проводить "спортивний геноцид".

"Можна прямо говорити, що МОК змушує наших спортсменів в обмін на допуск до змагань відмовитися від своєї національної приналежності, життєвих принципів та своєї спортивної федерації, команди та своїх партнерів по галузі. Це вже навіть не дискримінація, а у чистому вигляді спортивний геноцид", — заявив Поздняков.

Нагадаємо, МОК рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів на міжнародні змагання під нейтральним прапором і з низкою обмежень, проте рішення щодо Олімпіади-2024 поки не прийнято. Напередодні у рф розкритикували МОК після того, як організація не пустила росіян на Азійські ігри-2023, тим самим закривши альтернативний шлях росіянам на Ігри в Парижі.