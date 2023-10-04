Не можна навіть у нейтральному статусі: росію не пустили на Олімпіаду-2024

раніше росіяни не пропускали ці змагання

Для росіян у світі спорту з’явилася ще одна сумна новина. Після того, як їх передумали повертати до європейського футболу, їх також відмовилися бачити на зимових Юнацьких іграх у 2024 році.

Відповідне рішення опублікувала прес-служба Міжнародного олімпійського комітету, пишуть РосЗМІ. Там підтвердили, що росіяни не матимуть змоги взяти участь у змаганнях навіть під нейтральним прапором.

"Якщо говорити про зимові юнацькі Ігри — 2024, то жоден нейтральний спортсмен в індивідуальному порядку не може брати участь у Канвондо", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Спочатку в росії розраховували на те, що їх спортсменів допустять до Юнацьких ігор хоча б у нейтральному статусі, але насправді ситуація для країни-агресора виявилася ще гіршою.

Зимові юнацькі Олімпійські ігри мають відбутися з 19 січня по 2 лютого 2024 року у місті Канвондо (Південна Корея). Вперше такі змагання провели у 2010 році. росіяни брали участь у всіх із них.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно стало відомо про допуск росії до Паралімпійських ігор-2024.