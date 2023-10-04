Нельзя даже в нейтральном статусе: россию не пустили на Олимпиаду-2024

ранее россияне не пропускали эти соревнования

Для россиян в мире спорта появилась еще одна грустная новость. После того как их передумали возвращать в европейский футбол, их также отказались видеть на зимних Юношеских играх в 2024 году.

Соответствующее решение опубликовала пресс-служба Международного олимпийского комитета, пишут росСМИ. Там подтвердили, что россияне не смогут принять участие в соревнованиях даже под нейтральным флагом.

"Если говорить о зимних юношеских Играх – 2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо", — говорится в сообщении пресс-службы.

Изначально в рф рассчитывали на то, что их спортсменов допустят к Юношеским играм хотя бы в нейтральном статусе, но на деле ситуация для страны-агрессора оказалась еще более плачевной.

Зимние юношеские Олимпийские игры должны пройти с 19 января по 2 февраля 2024 года в городе Канвондо (Южная Корея). Впервые такие соревнования провели в 2010 году. россияне принимали участие во всех из них.

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