"Герои СВО" там будут? россию допустили на Паралимпиаду-2024, в сети отреагировали

Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября

Спортсменам из россии разрешили принять участие в Паралимпийских играх, которые в 2024 году пройдут в Париже. Там они будут выступать в нейтральном статусе.

Такое решение приняли 29 сентября на Генассамблее Международного паралимпийского комитета в Бахрейне. Во время заседания члены Международного паралимпийского комитета не стали поддерживать идею полной приостановки членства в НПК для россии.

Интересно, что в 2022 году россиянам запретили выступать на Паралимпийских играх в Пекине. Тогда соревнования проводились уже после начала полномасштабной войны в Украине.

Осенью 2022 года Международный паралимпийский комитет приостановил членство россиян в своих рядах. Тогда страну-агрессора лишили всех прав, но при этом оставили за ней обязанность выплачивать членский взнос.

Напомним, что Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября.

В сети бурно обсуждают решение МПК. Многие не согласны с тем, что россия заслуживает права на членство в организации. Также не обошлось и без традиционных шуток.

Ранее "Телеграф" писал о том, что российских спортсменов недавно обвинили в предательстве.