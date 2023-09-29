"Герої СВО" там будуть? росію допустили на Паралімпіаду-2024, у мережі відреагували

Паралімпіада в Парижі пройде з 28 серпня по 8 вересня

Спортсменам із росії дозволили взяти участь у Паралімпійських іграх, які у 2024 році пройдуть у Парижі. Там вони виступатимуть у нейтральному статусі.

Таке рішення ухвалили 29 вересня на Генасамблеї Міжнародного паралімпійського комітету у Бахрейні. Під час засідання члени Міжнародного паралімпійського комітету не стали підтримувати ідею повного припинення членства в НВК для Росії.

Цікаво, що у 2022 році росіянам заборонили виступати на Паралімпійських іграх у Пекіні. Тоді змагання проводили вже після початку повномасштабної війни в Україні.

Восени 2022 року Міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство росіян у своїх лавах. Тоді країну-агресора позбавили всіх прав, але залишили за нею обов’язок сплачувати членський внесок.

Нагадаємо, що Паралімпіада у Парижі пройде з 28 серпня до 8 вересня.

У мережі бурхливо обговорюють рішення МПК. Багато хто не згодний з тим, що росія заслуговує на членство в організації. Також не обійшлося і без традиційних жартів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що російських спортсменів нещодавно звинуватили у зраді.