В сети не разделяют позиции спикера кремля

Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что спортсменам из рф все же стоит принять участие в Олимпиаде-2024. Как известно, организаторы соревнований могут ввести в отношении россиян ряд жестких ограничений.

С призывом к соотечественникам песков выступил во время VIII Восточного экономического форум. По его словам, россияне должны обязательно участвовать в таких соревнованиях.

"Мы знаем, что всё-таки будут спортсмены, которые в личном качестве примут участие в этих Играх. Я убеждён, что надо принимать участие таким образом. Мы знаем, что наши спортивные власти очень активно работают над поисками альтернативных форматов международных соревнований, эта работа ведётся.. Нам очень важно сохранить высокий уровень спорта высших достижений", — сказал он.

К слову, в сети негативно восприняли такие призывы. российские болельщики считают унижением принимать участие в ОИ на таких условиях.

Напомним, что Олимпиада в 2024 году пройдет в Париже. российским спортсменам могут разрешить принимать в ней участие, однако под нейтральным флагом. Также им запрещено демонстрировать любую символику страны и выступать в командных дисциплинах.

Ранее "Телеграф" писал о том, что россияне хотят провести у себя "альтернативную Олимпиаду".