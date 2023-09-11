"Продовжуємо повзти вздовж плінтуса": пєсков викликав гнів уболівальників через слова про Олімпіаду-2024

У мережі не поділяють позиції спікера кремля

Прес-секретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що спортсменам з росії все ж таки варто взяти участь в Олімпіаді-2024. Як відомо, організатори змагань можуть запровадити щодо росіян низку жорстких обмежень.

Із закликом до співвітчизників пєсков виступив під час VIII Східного економічного форуму. За його словами, росіяни мають обов’язково брати участь у таких змаганнях.

"Ми знаємо, що все-таки будуть спортсмени, які в особистій якості візьмуть участь у цих Іграх. Я переконаний, що треба брати участь таким чином. Ми знаємо, що наша спортивна влада дуже активно працює над пошуками альтернативних форматів міжнародних змагань, ця робота ведеться… Нам дуже важливо зберегти високий рівень спорту найвищих досягнень", — сказав він.

До речі, у мережі негативно сприйняли такі заклики. російські вболівальники вважають приниженням брати участь у ОІ за таких умов.

Нагадаємо, що Олімпіада у 2024 році пройде у Парижі. російським спортсменам можуть дозволити брати участь у ній, проте під нейтральним прапором. Також їм заборонено демонструвати будь-яку символіку країни та виступати у командних дисциплінах.

Раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни хочуть провести "альтернативну Олімпіаду".