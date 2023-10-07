"Нас закопують, але ми відкопуватимемося": в рф готують альтернативну Олімпіаду

У росії розуміють, що не бачити їм Олімпійських ігор

Заслужений тренер СРСР Тетяна Тарасова вважає, що Олімпійські ігри можна замінити на внутрішні російські турніри. Напередодні Тарасова образила олімпійську чемпіонку із Канади.

Відповідна заява Тарасової доступна на sport24.ru. Тетяна розуміє, що росіян, ймовірно, не допустять до зимових Ігор-2026 у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо, а тому вона пропонує зосередитись на внутрішніх стартах. При цьому вона заявляє, що російські змагання за рівнем нібито не поступаються Олімпійським іграм.

"Не бачу причин, щоб нас допустили до наступного зимового циклу Ігор. У них своя лінія поведінки, і вони абсолютно до нас ставляться недружньо.

Чи трагедія пропуск Ігор у Парижі? Ні, не трагедія. Але це дуже сумно. Сумно за наших спортсменів та тренерів, які поклали роки, щоб перемагати на Олімпіаді. Нас закопують, але ми відкопуватимемося і переможемо.

Ми зможемо замінити Ігри на внутрішні змагання. За якістю ми не впадемо”, — сказала Тарасова.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів на міжнародні змагання під нейтральним прапором та з низкою обмежень, проте рішення щодо Олімпіади-2024 поки не прийнято. Водночас у рф загорілися ідеєю Альтернативної Олімпіади.