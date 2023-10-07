"Нас закапывают, но мы будем откапываться": в рф готовят альтернативную Олимпиаду

В рф понимают, что не видать им Олимпийских игр

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Олимпийские игры можно заменить внутренними российскими турнирами. Накануне Тарасова оскорбила олимпийскую чемпионку из Канады.

Соответствующее заявление Тарасовой доступно на sport24.ru. Татьяна понимает, что россиян, вероятно, не допустят до зимних Игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, а потому она предлагает сосредоточиться на внутренних стартах. При этом она заявляет, что российские соревнования по уровню якобы не уступают Олимпийским играм.

"Не вижу причин, чтобы нас допустили до следующего зимнего цикла Игр. У них своя линия поведения, и они совершенно к нам относятся недружественно.

Трагедия ли пропуск Игр в Париже? Нет, не трагедия. Но это очень грустно. Грустно за наших спортсменов и тренеров, которые положили годы, чтобы побеждать на Олимпиаде. Нас закапывают, но мы будем откапываться и победим.

Мы сможем заменить Игры внутренними соревнованиями. По качеству мы не упадем", — сказала Тарасова.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов на международные соревнования под нейтральным флагом и с рядом ограничений, однако решение по Олимпиаде-2024 пока не принято. В то же время в рф загорелись идеей Альтернативной Олимпиады.