Фигуристка поделилась своими наблюдениями о поведении российских атлетов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оскорбила олимпийскую чемпионку-2018 (в команде) канадку Меган Дюамель, которая заявила о странном поведении российских коллег. Накануне в российском фигурном катании запретили выступать под Rammstein.

Соответствующее заявление Тарасовой приводит "СЭ". Дюамель в комментарии для TheSkatingLesson рассказала, что во время тренировок некоторые фигуристы в рф вместо еды пили "какое-то вещество наподобие черной смолы". Кроме того, Меган считает странным то, что российская пара Столбова/Климов после разминки шла в раздевалку с врачом Шветским. Тарасова после интервью Дюамель накинулась на спортсменку.

"Свинья! Настоящая свинья! Откуда они знают, что принимали наши спортсмены, куда и когда они ходили. Почему Дюамель молчала столько лет? Наши спортсмены никогда не принимают допинг! Никогда!" – сказала Тарасова.

Меган Дюамель также завоевала "бронзу" на Игра-2018 в паре с Эриком Рэдфордом

Напомним в рф до сих пор не решили проблемы со статусом Российского национального антидопингового агентства (РУСАДА). Таким образом, российские спортсмены могут остаться без флага и гимна на всех международных соревнованиях. На данный момент действует подобный запрет, однако его причиной является полномасштабное вторжение рф в Украину.