Дело по Валиевой до сих пор не закрыто

Версия о том, что любимица путина фигуристка Камила Валиева провалила допинг-тест из-за дедушкиного стакана, была выдуманной.

Об этом рассказал врач сборной россии на Олимпиаде по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Филипп Шветский.

По его словам, такая версия была первой, что пришло в голову делегации россии на Играх.

"Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм. Было понятно: попадание случайное. Мы общались с институтом фармакологии — для полного выведения данной дозировки нужно от 24 до 72 часов, не более того. Поэтому — да, это первое, что могло прийти нам в голову", — сказал Шветский.

Тогда было установлено, что в крови спортсменки обнаружили препарат триметазидин. В команде россиян попытались оправдаться и сказали, что препарат принимает дедушка Валиевой, который возит спортсменку на тренировки и обратно.

Отметим, что решения по делу Валиевой, которую лично нахваливал диктатор путин, пока нет.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в апреле 2022 года путин провел встречу с российскими олимпийцами, где заявил, что хочет поздравить 16-летнюю Валиеву с днем рождения в неформальной обстановке.