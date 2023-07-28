Версию о "дедушкином стакане" выдумали: в допинг-скандале с фавориткой путина новый поворот
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Дело по Валиевой до сих пор не закрыто
Версия о том, что любимица путина фигуристка Камила Валиева провалила допинг-тест из-за дедушкиного стакана, была выдуманной.
Об этом рассказал врач сборной россии на Олимпиаде по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Филипп Шветский.
По его словам, такая версия была первой, что пришло в голову делегации россии на Играх.
"Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм. Было понятно: попадание случайное. Мы общались с институтом фармакологии — для полного выведения данной дозировки нужно от 24 до 72 часов, не более того. Поэтому — да, это первое, что могло прийти нам в голову", — сказал Шветский.
Тогда было установлено, что в крови спортсменки обнаружили препарат триметазидин. В команде россиян попытались оправдаться и сказали, что препарат принимает дедушка Валиевой, который возит спортсменку на тренировки и обратно.
Отметим, что решения по делу Валиевой, которую лично нахваливал диктатор путин, пока нет.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в апреле 2022 года путин провел встречу с российскими олимпийцами, где заявил, что хочет поздравить 16-летнюю Валиеву с днем рождения в неформальной обстановке.