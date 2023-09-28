"Свиня": в рф образили олімпійську чемпіонку

Фігуристка поділилася своїми спостереженнями про поведінку російських атлетів

Заслужений тренер СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова образила олімпійську чемпіонку-2018 (у команді) канадку Меган Дюамель, яка заявила про дивну поведінку російських колег. Напередодні у російському фігурному катанні заборонили виступати під Rammstein.

Відповідну заяву Тарасової наводить "СЕ". Дюамель у коментарі для TheSkatingLesson розповіла, що під час тренувань деякі фігуристи в росії замість їжі пили "якусь речовину на зразок чорної смоли". Крім того, Меган вважає дивним те, що російська пара Столбова/Климов після розминки йшла у роздягальню з лікарем Шветським. Тарасова після інтерв’ю Дюамель накинулася на спортсменку.

"Свиня! Справжня свиня! Звідки вони знають, що приймали наші спортсмени, куди й коли вони ходили. Чому Дюамель мовчала стільки років? Наші спортсмени ніколи не приймають допінг! Ніколи!" – сказала Тарасова.

Меган Дюамель також виборола "бронзу" на Гра-2018 у парі з Еріком Редфордом

Нагадаємо в росії досі не вирішили проблеми зі статусом Російського національного антидопінгового агентства (РУСАДА). Таким чином, російські спортсмени можуть залишитися без прапора та гімну на всіх міжнародних змаганнях. На цей час діє подібна заборона, проте її причиною є повномасштабне вторгнення рф в Україну.