МОК поставил путина на место

Спортивная организация ответила на выпад путина

В Международном олимпийском комитете (МОК) ответили на критику президента рф владимира путина, заявившего о дискриминации российских атлетов по этническому признаку.

Соответствующее заявление главного спортивного органа планеты приводит nrk.no. В организации отметили, что участие в Олимпийских играх не является правом человека.

"Участие в Олимпийских играх никоим образом не является правом человека, и недавняя поправка к Олимпийской хартии с этим не связана. Мы решительно отвергаем обвинения в том, что эти меры являются "этнической дискриминацией", – говорится в заявлении МОК.

Напомним, путин во время выступления на форуме "россия – спортивная держава" в Перми заявил, что МОК занимается этнической дискриминацией в отношении россиян, после чего главу кремля подняли на смех в сети. Президент рф не доволен тем, что россиян не пускают на международные соревнования из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.

На данный момент МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе (без флага и гимна). Решение по Играм в Париже пока не принято.