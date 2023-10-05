"Свиньи!": В рф бесятся из-за нашумевшего решения МОК

Россиян не хотят видеть даже на Юношеских Олимпийских играх

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на недопуск россиян к юношеской Олимпиаде-2024, которая пройдет с 19 января по 2 февраля 2024 года в Канвондо (Южная Корея).

Соответствующее заявление Тарасовой приводит "СЭ". Татьяна назвала представителей Международного олимпийского комитета (МОК) "зверями" и "свиньями". Также она считает, что такое же решение МОК примет и по Играм-2024 в Париже.

"Звери! Думаю, что это решение может распространиться и на основную Олимпиаду в Париже. МОК озвучил свою позицию. Ну и свиньи же они!" – сказала Тарасова.

Добавим, что в МОК заявили, что не запрещали россиянам выступать на юношеской Олимпиаде-2024: "На данном этапе ни один индивидуальный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в Играх. Никакого дальнейшего решения принято не было".

Напомним, МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов на международные соревнования под нейтральным флагом и с рядом ограничений, однако решение по Олимпиаде-2024 пока не принято. Накануне в рф раскритиковали МОК, после того, как организация не пустила россиян на Азиатские игры-2023.