"Свині!": В рф бісяться через гучне рішення МОК

Росіян не хочуть бачити навіть на Юнацьких Олімпійських іграх

Заслужена тренерка СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова відреагувала на недопуск росіян до юнацької Олімпіади-2024, яка пройде з 19 січня по 2 лютого 2024 року в Канвондо (Південна Корея).

Відповідну заяву Тарасової наводить "СЕ". Тетяна назвала представників Міжнародного олімпійського комітету (МОК) "тваринами" та "свинями". Також вона вважає, що таке ж рішення МОК ухвалить і по Іграм-2024 у Парижі.

"Тварини! Думаю, що це рішення може поширитися і на основну Олімпіаду в Парижі. МОК озвучив свою позицію. Ну і свині ж вони!" — сказала Тарасова.

Додамо, що у МОК заявили, що не забороняли росіянам виступати на юнацькій Олімпіаді-2024: "На даному етапі жоден індивідуальний нейтральний спортсмен не кваліфікований для участі в Іграх. Жодного подальшого рішення прийнято не було".

Нагадаємо, МОК рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів на міжнародні змагання під нейтральним прапором і з низкою обмежень, проте рішення щодо Олімпіади-2024 поки не прийнято. Напередодні в росії розкритикували МОК після того, як організація не пустила росіян на Азійські ігри-2023.