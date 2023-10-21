"Найкращого тренера немає": "Шахтар" хоче очолити легенда українського футболу

Нині обов’язки в.о. головного тренера Шахтаря виконує Даріо Срна

Наставник молодіжного складу "Шахтаря" Олексій Бєлік готовий очолити головну команду донеччан. За словами колишнього гравця збірної України, для нього було б втіленням мрії очолити клуб, який подарував йому путівку до великого футболу.

Про свою думку з цього приводу Бєлік сказав в ефірі Футбол TIME. Фахівець також не посоромився сказати, що він є найкращою кандидатурою на цю посаду.

"Це дуже хороше та провокаційне питання. У кожному питанні є свої нюанси. По-перше, це Даріо Срна, який виконує обов’язки головного тренера. Ми хоч і товариші, але я не знаю, чи має він амбіції бути головним тренером. Або може він зараз просто допомагає клубу, доки керівництво шукає нового коуча.

З того часу, коли я став тренером, я вважав, вважаю і вважатиму, що кращого тренера для Шахтаря, ніж Олексій Бєлік, немає. Повірте, у мене достатньо відповідальності та рішучості для цього. Але все вирішуватиме керівництво клубу", – зазначив він.

Нагадаємо, що Бєлік грав за донецьку команду з 1998 по 2008 рік. Загалом він провів 208 матчів, у яких забив 65 голів і віддав 4 асистів.

Він є чотириразовим переможцем чемпіонату України та Кубка України. З літа 2023 року він обіймає посаду наставника молодіжної команди "Шахтаря".

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Росії зібралися зайнятися "Донбас-Ареною" в окупованому Донецьку.