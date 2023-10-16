"Шахтар" припиняє контракт із Патріком ван Леувеном: офіційна заява

Він очолював "гірників" з липня 2023 року

ФК "Шахтар" офіційно оголосив про припинення контракту із головним тренером Патріком ван Леувеном. З ним команда провела 12 офіційних матчів.

Як повідомляється на офіційному сайті команди, разом із наставником клуб залишає тренерський штаб. "Шахтар" подякував тренеру його асистентам за професіоналізм і побажав йому успіхів та перемог у майбутньому.

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