"Шахтар" припиняє контракт із Патріком ван Леувеном: офіційна заява
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Він очолював "гірників" з липня 2023 року
ФК "Шахтар" офіційно оголосив про припинення контракту із головним тренером Патріком ван Леувеном. З ним команда провела 12 офіційних матчів.
Як повідомляється на офіційному сайті команди, разом із наставником клуб залишає тренерський штаб. "Шахтар" подякував тренеру його асистентам за професіоналізм і побажав йому успіхів та перемог у майбутньому.
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