"Шахтер" прекращает контракт с ван Леувеном: официальное заявление

Он возглавлял "горняков" с июля 2023 года

ФК "Шахтер" официально объявил о прекращении контракта с главным тренером Патриком ван Леувеном. С ним команда провела 12 официальных матчей.

Как сообщается на официальном сайте команды, вместе с наставником клуб покидает тренерский штаб. "Шахтер" поблагодарил тренера и его ассистентов за профессионализм и пожелал ему успехов и побед в будущем.

Как известно, ван Леувен после завершения игровой карьеры стал тренером молодых кадров нидерландского клуба "Фейеноорд".

Первую работу в Украине он получил еще в 2006 году. Ван Леувен был назначен помощником Хенка ван Стее, который возглавил академию "Шахтёра". После ухода ван Стее в 2008 году ван Леувен стал её руководителем.

В марте 2013 года Патрик решил покинуть донецкий клуб и стал директором казахстанского клуба "Кайрат". В конце 2015 года ван Леувен покинул казахский клуб.

24 июня 2016 года ван Левен присоединился к "Маккаби" (Тель-Авив), заняв должность исполняющего директора Департамента молодёжи. После ухода тренера команды Владимира Ивича в конце сезона 2019/20 ван Леувен исполнял обязанности главного тренера старшей команды.

В декабре 2020 года ван Леувен вернулся на тренерский пост после увольнения Йоргоса Дониса. В сезоне 2020/21 под его руководством команда заняла второе место в Премьер-лиге и выиграла Кубок Израиля. В октябре 2021 года покинул клуб.

28 июня 2022 года был назначен главным тренером украинского клуба "Заря" (Луганск). Контракт был заключен на 3 года. После успешного выступления луганского клуба в чемпионате, в котором "Заря" стала бронзовым призером чемпионата Украины, Патрик ван Леувен получил приглашение стать главным тренером донецкого "Шахтера".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что футболист "Шахтера" U-19 и юношеской сборной Украины Александра Роспутько не вернулся с командой на родину после путешествия в Бельгию. Молодой спортсмен сбежал в россию.