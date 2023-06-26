Он в свое время играл в Украине: "Заря" нашла нового тренера-иностранца

"Заря" присматривается к сербскому тренеру

"Заря" продолжает поиски нового главного тренера на фоне слухов о том, что ее действующий наставник Патрик ван Леувен может возглавить "Шахтер".

Как пишет Butasport.rs, на должность претендует сербский специалист Ненад Лалатович.

В данный момент 45-летний уроженец Белграда возглавляет тренерский штаб сербского клуба "Младост" из Нови Сада.

Интересно, что во время своей игровой карьеры Лалатович пробовал свои силы в украинском чемпионате, где играл в составе донецкого Шахтера. Цвета донецкого клуба он защищал с 2003 по 2005 год.

Интересно, что в составе "горняков" он становился чемпионом и обладателем Кубка Украины, а также выигрывал Суперкубок страны.

Как известно, нынешний наставник "Зари" ван Леувен возглавил команду в июне 2022 года. В прошлом сезоне вместе с ним коллектив финишировал на третьем месте и завоевалбронзовые медали чемпионата Украины. Таким образом, команда получила право сыграть в Лиге Европы.

Ранее "Телеграф" писал о том, что "Шахтер" принял сенсационное решение отправить в отставку главного тренера команды Игора Йовичевича.