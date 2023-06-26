Він свого часу грав в Україні: "Зоря" знайшла нового тренера-іноземця

"Зоря" придивляється до сербського тренера

"Зоря" продовжує пошуки нового головного тренера на тлі чуток про те, що її чинний наставник Патрік ван Леувен може очолити "Шахтар".

Як пише Butasport.rs, на посаду претендує сербський фахівець Ненад Лалатович.

Наразі 45-річний уродженець Белграда очолює тренерський штаб сербського клубу "Младост" із Нові Саду.

Цікаво, що під час своєї ігрової кар’єри Лалатович пробував свої сили на українському чемпіонаті, де грав у складі донецького Шахтаря. Кольори донецького клубу він захищав з 2003 до 2005 року.

Цікаво, що у складі "гірників" він ставав чемпіоном та володарем Кубка України, а також вигравав Суперкубок країни.

Як відомо, нинішній наставник "Зорі" ван Леувен очолив команду у червні 2022 року. Минулого сезону разом із ним колектив фінішував на третьому місці та завоював бронзові медалі чемпіонату України. Таким чином, команда отримала право зіграти у Лізі Європи.

Раніше "Телеграф" писав про те, що "Шахтар" ухвалив сенсаційне рішення відправити у відставку головного тренера команди Ігора Йовічевіча.