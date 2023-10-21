"Лучшего тренера нет": "Шахтер" хочет возглавить легенда украинского футбола

Сейчас обязанности и.о. главного тренера Шахтера исполняет Дарио Срна

Наставник молодежного состава "Шахтера" Алексей Белик готов возглавить главную команду дончан. По словам бывшего игрока сборной Украины, для него было бы воплощением мечты возглавить клуб, который подарил ему путевку в большой футбол.

О своем мнении по этому поводу Белик сказал в эфире Футбол TIME. Специалист также не постеснялся сказать, что он является лучшей кандидатурой на эту должность.

"Это очень хороший и провокационный вопрос. В каждом вопросе есть свои нюансы. Во-первых, это Дарио Срна, который исполняет обязанности главного тренера. Мы хоть и товарищи, но я не знаю, есть ли у него амбиции быть главным тренером. Или может он сейчас просто помогает клубу, пока руководство ищет нового коуча.

С тех пор, когда я стал тренером, я считал, считаю и буду считать, что лучшего тренера для Шахтера, чем Алексей Белик, нет. Поверьте, у меня достаточно ответственности и решимости для этого. Но все будет решать руководство клуба", – отметил он.

Напомним, что Белик играл за донецкую команду с 1998 по 2008 год. В общей сложности он провел 208 матчей, в которых забил 65 голов и отдал 4 ассиста.

Он является четырехкратным победителем чемпионата Украины и Кубка Украины. С лета 2023 года он занимает должность наставника молодежной команды "Шахтера".

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