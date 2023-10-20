В рф озвучили планы по "Донбасс Арене"

Захватчики пообещали заняться футбольным стадионом

Министерство спорта рф с 2024 года начнет работать над восстановлением захваченной "Донбасс-Арены". К слову, недавно оккупанты пустили слухи о непригодности стадиона.

Об этом ТАСС в кулуарах международного форума "россия – спортивная держава" в Перми сообщил заместитель министра спорта рф Одес Байсултанов. Российский чиновник заявил, что вопрос о начале строительства "Донбасс-Арены" подымут в 2024 году.

"В связи с тем, что есть определенные условия, начинать строительство одного из крупнейших футбольных инфраструктурных проектов ["Донбасс-Арены"] на сегодняшний день было бы неправильно. Скорее всего, эту тему будем прорабатывать с 2024 года.

Но необходимость в этом есть, будем восстанавливать, воссоздавать команду, уже наш "Шахтер" займет полноправное место среди достойных команд россии", – сказал Байсултанов.

Справка: "Донбасс-Арена" — первый в Украине и Восточной Европе стадион категории "Элит" спроектирован и построен в соответствии со стандартами УЕФА, рассчитан на 52 898 зрителей. Постройка арены с благоустройством прилегающих территорий обошлась в 400 млн долларов.

Ранее командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птицы Мадяра" показал домашний стадион "Шахтера" с высоты птичьего полета.

Напомним, пока донецкий "Шахтер" играет в Лиге чемпионов, в оккупированном Донецке решили создать "двойника" Горняков, задачей которого станет попадание в высший дивизион чемпионата рф по футболу.