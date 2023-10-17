рф хочет снести "Донбасс-Арену": оккупанты привели домашний стадион "Шахтера" в негодность (видео)

За 9 лет захватчики превратили ультрасовременный стадион в руины

В оккупированном Донецке все чаще звучат намеки от так называемых "властей" о сносе "Донбасс-Арены". Дело в том, что с 2014 года огромным архитектурным сооружением никто не занимается, а потому оно могло прийти в негодность.

Местный блогер жалуется на оккупационные власти, считая, что "Донбасс-Арена" является символом города, а потому ее стоит отремонтировать, а не сносить. Об этом сообщает "Телеграф".

Житель Донецка рассказал, что домашний стадион "Шахтера" находится в плачевном состоянии. Якобы главные опорные балки потрескались, а потому арена, построенная в 2009 году, пришла в негодность. Из-за этого оккупанты хотят снести "Донбасс-Арену", а на ее месте построить "более современную и функциональную арену".

Свой последний матч в Донецке "Шахтер" сыграл 2 мая 2014, победив мариупольский "Ильичевец" со счетом 3:1. Горняки на родной арене сыграли 102 матча, в которых одержали 80 побед при 14 ничьих и 8 поражениях.

Справка: "Донбасс-Арена" — первый в Украине и Восточной Европе стадион категории "Элит" спроектирован и построен в соответствии со стандартами УЕФА, рассчитан на 52 898 зрителей. Постройка арены с благоустройством прилегающих территорий обошлась в 400 млн долларов.

Ранее командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птицы Мадяра" опубликовал видео, на котором разведывательный дрон следит за Донецком, в том числе в кадр попали стадионы "Донбасс Арена" и РСК "Олимпийский".

Напомним, на аллее славы в Донецке возле "Донбасс-Арены" вандалы залили краской "звезду" Мирчи Луческу.