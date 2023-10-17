рф хоче знести "Донбас-Арену": окупанти привели домашній стадіон "Шахтаря" в непридатність (відео)

За 9 років загарбники перетворили ультрасучасний стадіон на руїни

В окупованому Донецьку все частіше лунають натяки від так званої "влади" про знесення "Донбас-Арени". Річ у тому, що з 2014 року величезною архітектурною спорудою ніхто не займається, а тому вона могла стати непридатною.

Місцевий блогер скаржиться на окупаційну владу, вважаючи, що "Донбас-Арена" є символом міста, а тому її варто відремонтувати, а не зносити. Про це повідомляє "Телеграф".

Донеччанин розповів, що домашній стадіон "Шахтаря" знаходиться в жалюгідному стані. Нібито головні опорні балки потріскалися, а тому арена, побудована у 2009 році, стала непридатною. Через це окупанти хочуть знести "Донбас-Арену", а на її місці побудувати "сучаснішу і функціональнішу арену".

Свій останній матч у Донецьку "Шахтар" зіграв 2 травня 2014 року, перемігши маріупольський "Іллічівець" з рахунком 3:1. Гірники на рідній арені зіграли 102 матчі, в яких здобули 80 перемог при 14 нічиїх та 8 поразках.

Довідка: "Донбас-Арена" — перший в Україні та Східній Європі стадіон категорії "Еліт" спроєктований та збудований відповідно до стандартів УЄФА, розрахований на 52 898 глядачів. Будівництво арени з благоустроєм прилеглих територій коштувало 400 млн доларів.

Раніше командир окремої тактичної групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" опублікував відео, на якому розвідувальний дрон стежить за Донецьком, у тому числі до кадру потрапили стадіони "Донбас Арена" та РСК "Олімпійський".

Нагадаємо, на алеї слави у Донецьку біля "Донбас-Арени" вандали залили фарбою "зірку" Мірчі Луческу.