У рф озвучили плани щодо "Донбас Арени"

Загарбники пообіцяли зайнятися футбольним стадіоном

Міністерство спорту росії з 2024 року почне працювати над відновленням захопленої "Донбас-Арени". До речі, нещодавно окупанти пустили чутки про непридатність стадіону.

Про це ТАСС у кулуарах міжнародного форуму "Росія — спортивна держава" в Пермі повідомив заступник міністра спорту рф Одес Байсултанов. Російський чиновник заявив, що питання про початок будівництва "Донбас-Арени" порушать у 2024 році.

"У зв’язку з тим, що є певні умови, розпочинати будівництво одного з найбільших футбольних інфраструктурних проектів ["Донбас-Арени"] на сьогодні було б неправильно. Швидше за все, цю тему будемо опрацьовувати з 2024 року.

Але необхідність у цьому є, відновлюватимемо, відтворюватимемо команду, вже наш "Шахтар" займе повноправне місце серед гідних команд росії", — сказав Байсултанов.

Довідка: "Донбас-Арена" — перший в Україні та Східній Європі стадіон категорії "Еліт" спроектований та збудований відповідно до стандартів УЄФА, розрахований на 52 898 глядачів. Будівництво арени з благоустроєм прилеглих територій коштувало 400 млн доларів.

Раніше командир окремої тактичної групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" показав домашній стадіон "Шахтаря" з висоти пташиного польоту.

Нагадаємо, поки донецький "Шахтар" грає в Лізі чемпіонів, в окупованому Донецьку вирішили створити "двійника" Гірників, завданням якого стане потрапляння у вищий дивізіон чемпіонату росії з футболу.