Беседин забил чемпионский гол в Казахстане (видео)

Украинский футболист отметился вторым взятием ворот в первенстве Казахстана

В воскресенье, 22 октября, украинский нападающий "Ордабасы" Артем Беседин забил свой второй гол в составе команды. В прошлый раз взятие ворот в исполнении украинца произошло случайно.

На этот раз Артему вновь помог рикошет. Об этом сообщает "Телеграф".

Украинский форвард отличился на 27-й минуте матча 25-го тура чемпионата Казахстана против "Шахтера" из Караганды, сделав счет 3:0 в пользу своей команды. Беседин удачно замкнул прострел с левого фланга, правда, мяч попросту попал в украинца перед тем, как залететь в ворота. В итоге встреча завершилась победой "Ордабасы" со счетом 3:1.

27-летний Беседин провел 8 матчей в чемпионате Казахстана и забил 2 гола. Отметим, победа гарантировала "Ордабасы" триумф в чемпионате Казахстана. Команда стала недостижимой для "Астаны" за тур до окончания первенства.

Напомним, до "Ордабасы" Беседин числился в составе киевского "Динамо", а также играл в кипрской "Омонии" на правах аренды. Украинец перешел в казахстанский клуб из стана Бело-синих в качестве свободного агента.

Ранее в "Динамо" опровергли информацию о "маленькой" зарплате Беседина в клубе.