Умер один из самых легендарных футболистов в истории

В составе сборной Англии Бобби выиграл чемпионат мира 1966-го года

В возрасте 86 лет умер легендарный английский футболист Бобби Чарльтон. Он скончался ранним утром 21 октября в окружении семьи.

Об этом сообщил официальный сайт "Манчестер Юнайтед", легендой которого Чарльтон является. В футболке команды из Манчестера он провел 17 сезонов.

На счету Чарльтона 758 матчей и 249 голов за "Манчестер Юнайтед". В составе "красных дьяволов" он выиграл Кубок европейских чемпионов, три раза чемпионат Англии и Кубок Англии.

В составе сборной Англии Бобби выиграл чемпионат мира 1966-го года. За национальную команду Чарльтон провел 106 поединков и записал на свой счет 49 забитых мячей.

"Сэр Бобби есть и будет героем для миллионов людей не только в "Манчестере" или Соединенном Королевстве, но и во всем мире, где играют в футбол. Он навсегда останется в нашей памяти как гигант игры.

После завершения карьеры он продолжал с честью служить клубу в качестве директора на протяжении 39 лет… Клуб выражает искренние соболезнования его жене, дочерям и внукам, а также всем, кто его любил", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 24 июля умер бывший футболист сборной Англии и легенда "Ноттингем Форест" Тревор Фрэнсис.