Помер один із найлегендарніших футболістів в історії

У складі збірної Англії Боббі виграв чемпіонат світу 1966 року.

У віці 86 років пішов з життя легендарний англійський футболіст Боббі Чарльтон. Він помер рано вранці 21 жовтня в оточенні родини.

Про це повідомив офіційний сайт "Манчестер Юнайтед", легендою якого є Чарльтон. У футболці команди із Манчестера він провів 17 сезонів.

На рахунку Чарльтона 758 матчів та 249 голів за "Манчестер Юнайтед". У складі "червоних дияволів" він виграв Кубок європейських чемпіонів, тричі чемпіонат Англії та Кубок Англії.

У складі збірної Англії Боббі виграв чемпіонат світу 1966 року. За національну команду Чарльтон провів 106 поєдинків та записав на свій рахунок 49 забитих м’ячів.

"Сер Боббі є і буде героєм для мільйонів людей не тільки в "Манчестері" чи Сполученому Королівстві, а й у всьому світі, де грають у футбол. Він назавжди залишиться у нашій пам’яті як гігант гри.

Після завершення кар’єри він продовжував з честю служити клубу як директор протягом 39 років… Клуб висловлює щирі співчуття його дружині, дочкам та онукам, а також усім, хто його любив», — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 24 липня помер колишній футболіст збірної Англії та легенда "Ноттінгем Форест" Тревор Френсіс.