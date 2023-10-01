Беседин случайно забил гол в Казахстане (видео)

Украинец провел полный матч в чемпионате Казахстана

Украинский нападающий "Ордабасы" Артем Беседин забил свой первый мяч после ухода из киевского "Динамо".

В воскресенье, 1 октября, "Ордабасы" украинца в 24-м туре казахстанской Премьер-лиги победило на выезде "Жетысу" (2:1). Об этом сообщает "Телеграф".

Открыл счет в игре именно Беседин. На 55-й минуте встречи Артем проник в чужую штрафную, однако пробить не сумел. Защитник хозяев выбил мяч и попал в ногу украинца, от которого круглый закатился прямиком в угол ворот. Партнеры бывшего игрока сборной Украины посмеялись над забавным взятием ворот. Один из них кричал: "Что за гол, брат!".

Добавим, что в "Ордабасы" также выступает украинец Евгений Макаренко. Беседин сыграл в Казахстане 7 матчей и забил пока один гол.

Напомним, до этого Беседин выступал за "Динамо", а также играл в кипрской "Омонии" на правах аренды, после чего ушел из "Динамо" в казахстанский клуб в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что "Жирона" Виктора Цыганкова и Артема Довбика проиграла "Реалу" Андрея Лунина в центральном матче тура в Ла Лиге.