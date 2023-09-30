"Реал" остановил "Жирону" в "украинском" дерби (видео)

Украинцы "Жироны" вышли в старте, но свои моменты не реализовали

В субботу, 30 сентября, "Жирона" Виктора Цыганкова и Артема Довбика принимала мадридский "Реал" Андрея Лунина в рамках матча 8-го тура Ла Лиги сезона 2023/24.

Встреча, проходившая в Жироне на стадионе "Монтиливи", завершилась со счетом 3:0 в пользу "Реала". Об этом сообщает "Телеграф".

"Жирона" блестяще начала, создав несколько убойных моментов, однако Эррере и Цыганкову не хватило точности. К слову, Виктор в борьбе с защитником пробил головой в штангу. У Довбика также был момент, но нападающий сборной Украины крайне неудачно пробил из пределов чужой штрафной. А вот "Реал" воспользовался минимум шансов. Сначала отметился Хоселу, а затем Орельен Чуамени.

Сразу по перерыву Цыганкова сняли с игры, а Довбика заменили на 60-й минуте встречи. "Жирона" без украинцев продолжала давить, однако забить так и не сумела. "Реал" также не спешил вперед, однако все же забил еще — на 71-й минуте отличился Джуд Беллингем. Отметим, украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин наблюдал за игрой со скамейки запасных.

Полный видеообзор матча "Жирона" — "Реал":

Напомним, в 7-м туре Ла Лиги "Жирона" расправилась с "Вильярреалом" (2:1), а Довбик отметился голом, в падении забив головой. В шестом туре испанского первенства форвард сборной Украины забил гол с пенальти и отдал ассист в поединке против Мальорки (5:3). Цыганков в этой встрече привез пенальти.