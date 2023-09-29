Чемпионат Испании по футболу, 8 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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"Жирона" блестяще стартовала в чемпионате Испании
В пятницу, 29 сентября, матчем "Барселона" — "Севилья" стартует 8-й тур Ла Лиги сезона 2023/24. В прошлом туре испанского первенства нападающий "Жироны" Артем Довбик забил гол в ворота "Вильярреала".
С расписанием и результатами матчей Ла Лиги можно ознакомиться на официальном сайте лиги. На этой неделе в центральном матче тура "Жирона" Довбика и Виктора Цыганкова сыграет против мадридского "Реала", "Валенсия" Романа Яремчука встретится с "Бетисом".
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 8-го тура чемпионата Испании сезона 2023/24 (обновляется)
Пятница, 29 сентября
"Барселона" — "Севилья" — 22:00 — Megogo
Субботу, 30 сентября
"Хетафе" — "Вильярреал" — 15:00 — Megogo
"Райо Вальекано" — "Мальорка" — 17:15 — Megogo
"Жирона" — "Реал" Мадрид — 19:30 — Megogo
"Реал Сосьедад" — "Атлетик" Бильбао — 22:00 — Megogo
Воскресенье, 1 октября
"Альмерия" — "Гранада" — 15:00 — Megogo
"Алавес" — "Осасуна" — 17:15 — Megogo
"Бетис" — "Валенсия" — 22:00 — Megogo
"Атлетико" Мадрид — "Кадис" — 22:00 — Megogo
Понедельник, 2 октября
"Лас Пальмас" — "Сельта" — 22:00 — Megogo
С результатами и видеообзорами матчей 6 тура Ла Лиги можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Напомним, в 5-м туре чемпионата Испании "Жирона" переиграла "Гранаду" (4:2).