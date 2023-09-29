Чемпионат Испании по футболу, 8 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

"Жирона" блестяще стартовала в чемпионате Испании

В пятницу, 29 сентября, матчем "Барселона" — "Севилья" стартует 8-й тур Ла Лиги сезона 2023/24. В прошлом туре испанского первенства нападающий "Жироны" Артем Довбик забил гол в ворота "Вильярреала".

С расписанием и результатами матчей Ла Лиги можно ознакомиться на официальном сайте лиги. На этой неделе в центральном матче тура "Жирона" Довбика и Виктора Цыганкова сыграет против мадридского "Реала", "Валенсия" Романа Яремчука встретится с "Бетисом".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 8-го тура чемпионата Испании сезона 2023/24 (обновляется)

Пятница, 29 сентября

"Барселона" — "Севилья" — 22:00 — Megogo

Субботу, 30 сентября

"Хетафе" — "Вильярреал" — 15:00 — Megogo

"Райо Вальекано" — "Мальорка" — 17:15 — Megogo

"Жирона" — "Реал" Мадрид — 19:30 — Megogo

"Реал Сосьедад" — "Атлетик" Бильбао — 22:00 — Megogo

Воскресенье, 1 октября

"Альмерия" — "Гранада" — 15:00 — Megogo

"Алавес" — "Осасуна" — 17:15 — Megogo

"Бетис" — "Валенсия" — 22:00 — Megogo

"Атлетико" Мадрид — "Кадис" — 22:00 — Megogo

Понедельник, 2 октября

"Лас Пальмас" — "Сельта" — 22:00 — Megogo

Турнирное положение команд Ла Лиги по итогам 7 тура

С результатами и видеообзорами матчей 6 тура Ла Лиги можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Напомним, в 5-м туре чемпионата Испании "Жирона" переиграла "Гранаду" (4:2).