Чемпіонат Іспанії з футболу, 8 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

"Жирона" блискуче стартувала у чемпіонаті Іспанії

У п’ятницю, 29 вересня, матчем "Барселона" — "Севілья" стартує 8-й тур Ла Ліги сезону 2023/24. У минулому турі іспанської першості нападник "Жирони" Артем Довбик забив гол у ворота "Вільярреалу".

З розкладом та результатами матчів Ла Ліги можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Цього тижня у центральному матчі туру "Жирона" Довбика та Віктора Циганкова зіграє проти мадридського "Реала", "Валенсія" Романа Яремчука зустрінеться з "Бетісом".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 8-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 29 вересня

"Барселона" — "Севілья" — 22:00 — Megogo

Суботу, 30 вересня

"Хетафе" — "Вільярреал" — 15:00 — Megogo

"Райо Вальєкано" — "Мальорка" — 17:15 — Megogo

"Жирона" — "Реал" Мадрид — 19:30 — Megogo

"Реал Сосьєдад" — "Атлетік" Більбао — 22:00 — Megogo

Неділя, 1 жовтня

"Альмерія" — "Гранада" — 15:00 — Megogo

"Алавес" — "Осасуна" — 17:15 — Megogo

"Бетіс" — "Валенсія" — 22:00 — Megogo

"Атлетіко" Мадрид — "Кадіс" — 22:00 — Megogo

Понеділок, 2 жовтня

"Лас Пальмас" — "Сельта" — 22:00 — Megogo

Турнірне становище команд Ла Ліги за підсумками 7 туру

З результатами та відеооглядами матчів 6 туру Ла Ліги можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Нагадаємо, у 5-му турі чемпіонату Іспанії "Жирона" переграла "Гранаду" (4:2).