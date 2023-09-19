Чемпіонат Іспанії з футболу, 6 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Тільки "Реал" йде без втрат у чемпіонаті Іспанії

У п’ятницю, матчем "Алавес" — "Атлетік" Більбао стартує 6-й тур Ла Ліги сезону 2023/24. В минулому турі українські легіонери "Жирони" Віктор Циганков та Артем Довбик відзначилися голом та асистом відповідно.

З розкладом та результатами матчів Ла Ліги можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У суботу, 23 вересня, "Жирона" Циганкова та Довбика прийме "Мальорку", "Валенсія" Романа Яремчука зіграє на виїзді проти "Альмерії". У центральній грі туру зустрінуться мадридські суперклуби "Реал" та "Атлетіко". На "Барселону" чекає домашній поєдинок проти "Сельти".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 6-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2023/24 (оновлюється)

22 вересня

"Алавес" — "Атлетік" Більбао — 22:00

23 вересня

"Жирона" — "Мальорка" — 15:00

"Осасуна" — "Севілья" — 17:15

"Барселона" — "Сельта" — 19:30

"Альмерія" — "Валенсія" — 22:00

24 вересня

"Реал Сосьєдад" — "Хетафе" — 15:00

"Райо Вальєкано" — "Вільярреал" — 17:15

"Бетіс" — "Кадіс" — 19:30

"Лас Пальмас" — "Гранада" 19:30

"Атлетіко" Мадрид — "Реал" Мадрид — 22:00

Турнірне становище команд Ла Ліги за підсумками 5 туру

З результатами та відеооглядами матчів 5 туру Ла Ліги можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Нагадаємо, у 4-му турі іспанської першості "Жирона" обіграла "Лас-Пальмас".