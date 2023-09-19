Чемпионат Испании по футболу, 6 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Только "Реал" идет без потерь в чемпионате Испании

В пятницу, матчем "Алавес" — "Атлетик" Бильбао стартует 6-й тур Ла Лиги сезона 2023/24. В прошлом туре украинские легионеры "Жироны" Виктор Цыганков и Артем Довбик отметились голом и ассистом соответственно.

С расписанием и результатами матчей Ла Лиги можно ознакомиться на официальном сайте лиги. В субботу, 23 сентября, "Жирона" Цыганкова и Довбика примет "Мальорку", "Валенсия" Романа Яремчука сыграет на выезде против "Альмерии". В центральной игре тура встретятся мадридские суперклубы "Реал" и "Атлетико". "Барселону" ожидает домашний поединок против "Сельты".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 6-го тура чемпионата Испании сезона 2023/24 (обновляется)

22 сентября

"Алавес" — "Атлетик" Бильбао — 22:00

23 сентября

"Жирона" — "Мальорка" — 15:00

"Осасуна" — "Севилья" — 17:15

"Барселона" — "Сельта" — 19:30

"Альмерия" — "Валенсия" — 22:00

24 сентября

"Реал Сосьедад" — "Хетафе" — 15:00

"Райо Вальекано" — "Вильярреал" — 17:15

"Бетис" — "Кадис" — 19:30

"Лас Пальмас" — "Гранада" 19:30

"Атлетико" Мадрид — "Реал" Мадрид — 22:00

Турнирное положение команд Ла Лиги по итогам 5 тура

С результатами и видеообзорами матчей 5 тура Ла Лиги можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Напомним, в 4-м туре испанского первенства "Жирона" обыграла "Лас-Пальмас".