Чемпионат Испании по футболу, 5 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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"Жирона" с двумя украинцами в составе находится среди лидеров
В пятницу, 15 сентября, матчем "Райо Вальекано" — "Алавес" стартует 5-й тур испанской Ла Лиги. Накануне стало известно, что "Шахтер" на групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с победителем Примеры прошлого сезона — "Барселоной".
С расписанием и результатами матчей Ла Лиги можно ознакомиться на официальном сайте лиги. "Жирона" Виктора Цыганкова и Артема Довбика сыграет в гостях против "Гранады", а "Валенсия", куда недавно перешел украинский нападающий Роман Яремчук, примет "Атлетико."
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 5-го тура чемпионата Испании сезона 2023/24 (обновляется)
Пятница, 15 сентября
"Райо Вальекано" — "Алавес" — 22:00 — Megogo
Суббота, 16 сентября
"Атлетик" — "Кадис" — 15:00 — Megogo
"Валенсия" — "Атлетико" — 17:15 — Megogo
"Сельта" Виго — "Мальорка" — 19:30 — Megogo
"Барселона" — "Бетис" — 22:00 — Megogo
Воскресенье, 17 сентября
"Хетафе" — "Осасуна" — 15:00 — Megogo
"Вильярреал" — "Альмерия" — 17:15 — Megogo
"Севилья" — "Лас-Пальмас" — 19:30 — Megogo
"Реал" Мадрид — "Реал Сосьедад" — 22:00 — Megogo
Понедельник, 18 сентября
"Гранада" — "Жирона" — 22:00 — Megogo
С результатами и видеообзорами матчей 4 тура Ла Лиги можно ознакомиться на сайте "Телеграф". В 3-м туре испанского первенства "Жирона" сенсационно победила "Севилью".