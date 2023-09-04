Чемпионат Испании по футболу, 5 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

"Жирона" с двумя украинцами в составе находится среди лидеров

В пятницу, 15 сентября, матчем "Райо Вальекано" — "Алавес" стартует 5-й тур испанской Ла Лиги. Накануне стало известно, что "Шахтер" на групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с победителем Примеры прошлого сезона — "Барселоной".

С расписанием и результатами матчей Ла Лиги можно ознакомиться на официальном сайте лиги. "Жирона" Виктора Цыганкова и Артема Довбика сыграет в гостях против "Гранады", а "Валенсия", куда недавно перешел украинский нападающий Роман Яремчук, примет "Атлетико."

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 5-го тура чемпионата Испании сезона 2023/24 (обновляется)

Пятница, 15 сентября

"Райо Вальекано" — "Алавес" — 22:00 — Megogo

Суббота, 16 сентября

"Атлетик" — "Кадис" — 15:00 — Megogo

"Валенсия" — "Атлетико" — 17:15 — Megogo

"Сельта" Виго — "Мальорка" — 19:30 — Megogo

"Барселона" — "Бетис" — 22:00 — Megogo

Воскресенье, 17 сентября

"Хетафе" — "Осасуна" — 15:00 — Megogo

"Вильярреал" — "Альмерия" — 17:15 — Megogo

"Севилья" — "Лас-Пальмас" — 19:30 — Megogo

"Реал" Мадрид — "Реал Сосьедад" — 22:00 — Megogo

Понедельник, 18 сентября

"Гранада" — "Жирона" — 22:00 — Megogo

Турнирное положение команд Ла Лиги по итогам 4 тура

С результатами и видеообзорами матчей 4 тура Ла Лиги можно ознакомиться на сайте "Телеграф". В 3-м туре испанского первенства "Жирона" сенсационно победила "Севилью".