Чемпионат Испании по футболу, 3 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Мадридский "Реал", похоже, откажется от услуг украинца в 3-м туре первенства Испании

В пятницу, 25 августа, матчем "Лас Пальмас" — "Реал Сосьедад" стартует 3-й тур чемпионата Испании сезона 2023/24. Накануне свой первый гол в Испании забил новоиспеченный игрок "Жироны" украинец Артем Довбик.

С расписанием и результатами матчей Ла Лиги можно ознакомиться на официальном сайте лиги. "Жирона" Довбика и Виктора Цыганкова сыграет против "Севильи" (26.08). Лидер первенства "Реал" Андрея Лунина встретится с "Сельтой" на выезде (25.08). К слову, по информации испанских СМИ, украинский вратарь потерял место в основе "Сливочных".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 3-го тура чемпионата Испании сезона 2023/24 (обновляется)

Пятница, 25 августа

"Лас Пальмас" — "Реал Сосьедад" — 20:30 — Megogo

"Сельта" — "Реал" Мадрид — 22:30 — Megogo

Суббота, 26 августа

"Кадис" — "Альмерия" — 18:30 — Megogo

"Гранада" — "Мальорка" — 20:30 — Megogo

"Севилья" — "Жирона" — 22:30 — Megogo

Воскресенье, 27 августа

"Вильярреал" — "Барселона" — 18:30 — Megogo

"Валенсия" — "Осасуна" — 20:30 — Megogo

"Атлетик" Бильбао — "Бетис" — 22:30 — Megogo

Понедельник, 28 августа

"Хетафе" — "Алавес" — 20:30 — Megogo

"Райо Вальекано" — "Атлетико" Мадрид — 22:30 — Megogo

Турнирное положение команд Ла Лиги по итогам 2 тура

С результатами и видеообзорами матчей 2 тура Ла Лиги можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Ранее сообщалось, что в Челябинске (рф) во время футбольного матча избили арбитра.