Чемпионат Испании по футболу, 3 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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Мадридский "Реал", похоже, откажется от услуг украинца в 3-м туре первенства Испании
В пятницу, 25 августа, матчем "Лас Пальмас" — "Реал Сосьедад" стартует 3-й тур чемпионата Испании сезона 2023/24. Накануне свой первый гол в Испании забил новоиспеченный игрок "Жироны" украинец Артем Довбик.
С расписанием и результатами матчей Ла Лиги можно ознакомиться на официальном сайте лиги. "Жирона" Довбика и Виктора Цыганкова сыграет против "Севильи" (26.08). Лидер первенства "Реал" Андрея Лунина встретится с "Сельтой" на выезде (25.08). К слову, по информации испанских СМИ, украинский вратарь потерял место в основе "Сливочных".
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 3-го тура чемпионата Испании сезона 2023/24 (обновляется)
Пятница, 25 августа
"Лас Пальмас" — "Реал Сосьедад" — 20:30 — Megogo
"Сельта" — "Реал" Мадрид — 22:30 — Megogo
Суббота, 26 августа
"Кадис" — "Альмерия" — 18:30 — Megogo
"Гранада" — "Мальорка" — 20:30 — Megogo
"Севилья" — "Жирона" — 22:30 — Megogo
Воскресенье, 27 августа
"Вильярреал" — "Барселона" — 18:30 — Megogo
"Валенсия" — "Осасуна" — 20:30 — Megogo
"Атлетик" Бильбао — "Бетис" — 22:30 — Megogo
Понедельник, 28 августа
"Хетафе" — "Алавес" — 20:30 — Megogo
"Райо Вальекано" — "Атлетико" Мадрид — 22:30 — Megogo
С результатами и видеообзорами матчей 2 тура Ла Лиги можно ознакомиться на сайте "Телеграф".
Ранее сообщалось, что в Челябинске (рф) во время футбольного матча избили арбитра.