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Чемпіонат Іспанії з футболу, 3 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Андрій Лунін допоміг "Реалу" очолити турнірну таблицю Ла Ліги Новина оновлена 23 серпня 2023, 16:09
Андрій Лунін допоміг "Реалу" очолити турнірну таблицю Ла Ліги. Фото twitter.com/realmadriden

Мадридський "Реал", схоже, відмовиться від послуг українця у 3-му турі першості Іспанії

У п’ятницю, 25 серпня, матчем "Лас Пальмас" — "Реал Сосьєдад" стартує 3-й тур чемпіонату Іспанії сезону 2023/24. Напередодні свій перший гол в Іспанії забив новоспечений гравець "Жирони" українець Артем Довбик.

З розкладом та результатами матчів Ла Ліги можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. "Жирона" Довбика та Віктора Циганкова зіграє проти "Севільї" (26.08). Лідер першості "Реал" Андрія Луніна зустрінеться із "Сельтою" на виїзді (25.08). До речі, за інформацією іспанських ЗМІ, український воротар втратив місце в основі Вершкових.

Розклад, результати та відеоогляди матчів 3-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 25 серпня

"Лас Пальмас" — "Реал Сосьєдад" — 20:30 — Megogo

"Сельта" — "Реал" Мадрид — 22:30 — Megogo

Субота, 26 серпня

"Кадіс" — "Альмерія" — 18:30 — Megogo

"Гранада" — "Мальорка" — 20:30 — Megogo

"Севілья" — "Жирона" — 22:30 — Megogo

Неділя, 27 серпня

"Вільярреал" — "Барселона" — 18:30 — Megogo

"Валенсія" — "Осасуна" — 20:30 — Megogo

"Атлетік" Більбао — "Бетіс" — 22:30 — Megogo

Понеділок, 28 серпня

"Хетафе" — "Алавес" — 20:30 — Megogo

"Райо Вальєкано" — "Атлетіко" Мадрид — 22:30 — Megogo

Турнірна таблиця чемпіонату Іспанії з футболу
Турнірне становище команд Ла Ліги за підсумками 2 туру

З результатами та відеооглядами матчів 2 туру Ла Ліги можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Раніше повідомлялося, що у Челябінську (рф) під час футбольного матчу побили арбітра.

Теги:
#Футбол #Ла Ліга