Чемпіонат Іспанії з футболу, 3 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Мадридський "Реал", схоже, відмовиться від послуг українця у 3-му турі першості Іспанії

У п’ятницю, 25 серпня, матчем "Лас Пальмас" — "Реал Сосьєдад" стартує 3-й тур чемпіонату Іспанії сезону 2023/24. Напередодні свій перший гол в Іспанії забив новоспечений гравець "Жирони" українець Артем Довбик.

З розкладом та результатами матчів Ла Ліги можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. "Жирона" Довбика та Віктора Циганкова зіграє проти "Севільї" (26.08). Лідер першості "Реал" Андрія Луніна зустрінеться із "Сельтою" на виїзді (25.08). До речі, за інформацією іспанських ЗМІ, український воротар втратив місце в основі Вершкових.

Розклад, результати та відеоогляди матчів 3-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 25 серпня

"Лас Пальмас" — "Реал Сосьєдад" — 20:30 — Megogo

"Сельта" — "Реал" Мадрид — 22:30 — Megogo

Субота, 26 серпня

"Кадіс" — "Альмерія" — 18:30 — Megogo

"Гранада" — "Мальорка" — 20:30 — Megogo

"Севілья" — "Жирона" — 22:30 — Megogo

Неділя, 27 серпня

"Вільярреал" — "Барселона" — 18:30 — Megogo

"Валенсія" — "Осасуна" — 20:30 — Megogo

"Атлетік" Більбао — "Бетіс" — 22:30 — Megogo

Понеділок, 28 серпня

"Хетафе" — "Алавес" — 20:30 — Megogo

"Райо Вальєкано" — "Атлетіко" Мадрид — 22:30 — Megogo

Турнірне становище команд Ла Ліги за підсумками 2 туру

З результатами та відеооглядами матчів 2 туру Ла Ліги можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

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