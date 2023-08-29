Чемпионат Испании по футболу, 4 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Лишь одна команда в Испании пока не теряла очки

В пятницу, 1 сентября, матчем "Кадис" — "Вильярреал" стартует 4-й тур в испанской Ла Лиге. Недавно свой первый гол в высшем дивизионе чемпионата Испании забил новоиспеченный игрок "Жироны" украинец Артем Довбик.

С расписанием и результатами матчей Ла Лиги можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Лидер первенства "Реал" Андрея Лунина в субботу сыграет дома против "Хетафе", а "Жирона" Довбика и Виктора Цыганкова примет "Лас Пальмас" в воскресенье.

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 4-го тура чемпионата Испании сезона 2023/24 (обновляется)

Пятница, 1 сентября

"Кадис" — "Вильярреал" — 20:30 — Megogo

"Альмерия" — "Сельта" — 23:00 — Megogo

Субботу, 2 сентября

"Реал Сосьедад" — "Гранада" — 15:00 — Megogo

"Реал" Мадрид — "Хетафе" — 17:15 — Megogo

"Алавес" — "Валенсия" — 19:30 — Megogo

"Бетис" — "Райо Вальекано" — 22:00 — Megogo

Воскресенье, 3 сентября

"Жирона" — "Лас Пальмас" — 15:00 — Megogo

"Мальорка" — "Атлетик" Бильбао — 17:15 — Megogo

"Атлетико" Мадрид — "Севилья" — 19:30 — Megogo

"Осасуна" — "Барселона" — 22:00 — Megogo

Турнирное положение команд Ла Лиги по итогам 3 тура

С результатами и видеообзорами матчей 3 тура Ла Лиги можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Ранее сообщалось, что форвард мадридского "Реала" Карим Бензема перешел в чемпионат Саудовской Аравии.