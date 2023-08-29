Чемпіонат Іспанії з футболу, 4 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Лише одна команда в Іспанії поки що не втрачала очки

В п’ятницю, 1 вересня, матчем "Кадіс" — "Вільярреал" стартує 4-й тур в іспанській Ла Лізі. Нещодавно свій перший гол у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії забив новоспечений гравець "Жирони" українець Артем Довбик.

З розкладом та результатами матчів Ла Ліги можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Лідер першості "Реал" Андрія Луніна у суботу зіграє вдома проти "Хетафе", а "Жирона" Довбика та Віктора Циганкова прийме "Лас Пальмас" у неділю.

Розклад, результати та відеоогляди матчів 4-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 1 вересня

"Кадіс" — "Вільярреал" — 20:30 — Megogo

"Альмерія" — "Сельта" — 23:00 — Megogo

Суботу, 2 вересня

"Реал Сосьєдад" — "Гранада" — 15:00 — Megogo

"Реал" Мадрид — "Хетафе" — 17:15 — Megogo

"Алавес" — "Валенсія" — 19:30 — Megogo

"Бетіс" — "Райо Вальєкано" — 22:00 — Megogo

Неділя, 3 вересня

"Жирона" — "Лас Пальмас" — 15:00 — Megogo

"Мальорка" — "Атлетік" Більбао — 17:15 — Megogo

"Атлетіко" Мадрид — "Севілья" — 19:30 — Megogo

"Осасуна" — "Барселона" — 22:00 — Megogo

Турнірне становище команд Ла Ліги за підсумками 3 туру

З результатами та відеооглядами матчів 3 туру Ла Ліги можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Раніше повідомлялося, що форвард мадридського "Реала" Карім Бензема перейшов у чемпіонат Саудівській Аравії.