Чемпіонат Іспанії з футболу, 5 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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"Жирона" з двома українцями у складі перебуває серед лідерів
У п’ятницю, 15 вересня, матчем "Райо Вальєкано" — "Алавес" стартує 5-й тур іспанської Ла Ліги. Напередодні стало відомо, що "Шахтар" на груповому етапі Ліги чемпіонів зіграє з переможцем Прімери минулого сезону — "Барселоною".
З розкладом та результатами матчів Ла Ліги можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. "Жирона" Віктора Циганкова та Артема Довбика зіграє в гостях проти "Гранади", а "Валенсія", куди нещодавно перейшов український нападник Роман Яремчук, прийме "Атлетіко."
Розклад, результати та відеоогляди матчів 5-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2023/24 (оновлюється)
П’ятниця, 15 вересня
"Райо Вальєкано" — "Алавес" — 22:00 — Megogo
Субота, 16 вересня
"Атлетік" — "Кадіс" — 15:00 — Megogo
"Валенсія" — "Атлетіко" — 17:15 — Megogo
"Сельта" Віго — "Мальорка" — 19:30 — Megogo
"Барселона" — "Бетіс" — 22:00 — Megogo
Неділя, 17 вересня
"Хетафе" — "Осасуна" — 15:00 — Megogo
"Вільярреал" — "Альмерія" — 17:15 — Megogo
"Севілья" — "Лас-Пальмас" — 19:30 — Megogo
"Реал" Мадрид — "Реал Сосьєдад" — 22:00 — Megogo
Понеділок, 18 вересня
"Гранада" — "Жирона" — 22:00 — Megogo
З результатами та відеооглядами матчів 4 туру Ла Ліги можна ознайомитись на сайті "Телеграф". У 3-му турі іспанської першості "Жирона" сенсаційно перемогла "Севілью".