Чемпіонат Іспанії з футболу, 5 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

"Жирона" з двома українцями у складі перебуває серед лідерів

У п’ятницю, 15 вересня, матчем "Райо Вальєкано" — "Алавес" стартує 5-й тур іспанської Ла Ліги. Напередодні стало відомо, що "Шахтар" на груповому етапі Ліги чемпіонів зіграє з переможцем Прімери минулого сезону — "Барселоною".

З розкладом та результатами матчів Ла Ліги можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. "Жирона" Віктора Циганкова та Артема Довбика зіграє в гостях проти "Гранади", а "Валенсія", куди нещодавно перейшов український нападник Роман Яремчук, прийме "Атлетіко."

Розклад, результати та відеоогляди матчів 5-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 15 вересня

"Райо Вальєкано" — "Алавес" — 22:00 — Megogo

Субота, 16 вересня

"Атлетік" — "Кадіс" — 15:00 — Megogo

"Валенсія" — "Атлетіко" — 17:15 — Megogo

"Сельта" Віго — "Мальорка" — 19:30 — Megogo

"Барселона" — "Бетіс" — 22:00 — Megogo

Неділя, 17 вересня

"Хетафе" — "Осасуна" — 15:00 — Megogo

"Вільярреал" — "Альмерія" — 17:15 — Megogo

"Севілья" — "Лас-Пальмас" — 19:30 — Megogo

"Реал" Мадрид — "Реал Сосьєдад" — 22:00 — Megogo

Понеділок, 18 вересня

"Гранада" — "Жирона" — 22:00 — Megogo

Турнірне становище команд Ла Ліги за підсумками 4 туру

З результатами та відеооглядами матчів 4 туру Ла Ліги можна ознайомитись на сайті "Телеграф". У 3-му турі іспанської першості "Жирона" сенсаційно перемогла "Севілью".