Цыганков и Довбик устроили феерию в матче за "Жирону" (видеообзор)

"Жирона" поднялась в группу лидеров

В пятом туре чемпионата Испании "Жирона" на выезде с крупным счетом обыграла "Гранаду". Встреча завершилась со счетом 4:2 и к этой победе причастны игроки сборной Украины Виктор Цыганков и Артем Довбик.

Именно с гола Цыганкова начался погром соперника, передает "Телеграф". Бывший игрок киевского "Динамо" отличился на 22-й минуте эффектным ударом с линии штрафной.

Интересно, что для Цыганкова это был первый гол в текущем чемпионате и четвертый в общем.

В первом тайме в воротах хозяев поля побывали еще два гола. В одном из них принял участие нападающий Артем Довбик, который ассистировал на Лопеса. Для нашего футболиста это был первый ассист в новом клубе.

Интересно, что при счете 2:3 "Жирона" вовсе могла упустить победу, но под занавес встречи смогла забить еще один мяч усилиями Коуте.

После пяти туров в активе команды 13 очков и третье место в турнирной таблице. Лидирует "Реал" с 15-ю баллами, а на второй строчке идет "Барселона", у которой как и у "Жироны" 13 очков, но лучшая разница забитых-пропущенных мячей.

Примера. Пятый тур

Гранада – Жирона – 2:4

Гол: Узуни, 63, Бое, 85 – Цыганков, 22, Савио, 31, Лопес, 34, Коуту, 89

Ранее "Телеграф" публиковал результаты и видеообзоры всех матчей 5-го тура Примеры.