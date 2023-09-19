Циганков та Довбик влаштували феєрію у матчі за "Жирону" (відеоогляд)

"Жирона" піднялася до групи лідерів

У п’ятому турі чемпіонату Іспанії "Жирона" на виїзді з великим рахунком обіграла "Гранаду". Зустріч завершилася з рахунком 4:2 і до цієї перемоги причетні гравці збірної України Віктор Циганков та Артем Довбик.

Саме з голу Циганкова розпочався погром суперника, передає "Телеграф". Колишній гравець київського "Динамо" відзначився на 22-й хвилині ефектним ударом з лінії штрафного майданчика.

Цікаво, що для Циганкова це був перший гол у поточному чемпіонаті та четвертий загалом.

У першому таймі у воротах господарів поля побували ще два голи. В одному з них взяв участь нападник Артем Довбик, який асистував Лопеса. Для нашого футболіста це був перший асист у новому клубі.

Цікаво, що за рахунку 2:3 "Жирона" зовсім могла прогаяти перемогу, але під завісу зустрічі змогла забити ще один м’яч зусиллями Коуте.

Після п’яти турів в активі команди 13 очок та третє місце у турнірній таблиці. Лідирує "Реал" з 15-ма балами, а на другому рядку йде "Барселона", у якої як і у "Жирони" 13 очок, але найкраща різниця забитих-пропущених м’ячів.

Приклад. П’ятий тур

Гранада – Жирона – 2:4

Гол: Узуні, 63, Бої, 85 — Циганков, 22, Савіо, 31, Лопес, 34, Коуту, 89

Раніше "Телеграф" публікував результати та відеоогляди всіх матчів 5-го туру Прімери.