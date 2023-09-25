Чемпіонат Іспанії з футболу, 7 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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"Жирона" з українцями у складі йде у лідерах
У вівторок, 26 вересня, матчем "Севілья" — "Альмерія" стартує 7-й тур Ла Ліги сезону 2023/24. Минулого ігрового тижня український нападник "Жирони" Артем Довбик забив гол і віддав асист у поєдинку проти "Мальорки" (5:3).
З розкладом та результатами матчів Ла Ліги можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Цього тижня на "Жирону" Довбика та Віктора Циганкова чекає виїзд до "Вільярреала", "Валенсія" Романа Яремчука проведе домашній поєдинок проти "Реала Сосьедад". "Барселона" зіграє проти "Мальорки", а "Реал" — проти "Лас-Пальмаса".
Розклад, результати та відеоогляди матчів 7-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2023/24 (оновлюється)
Вівторок, 26 вересня
"Севілья" — "Альмерія" — 20:00 — Megogo
"Мальорка" — "Барселона" — 22:30 — Megogo
Середа, 27 вересня
"Атлетік" Більбао — "Хетафе" — 20:00 — Megogo
"Вільярреал" — "Жирона" — 20:00 — Megogo
"Реал" Мадрид — "Лас Пальмас" — 20:00 — Megogo
"Валенсія" — "Реал Сосьєдад" — 22:30 — Megogo
"Кадіс" — "Райо Вальєкано" — 22:30 — Megogo
Четвер, 28 вересня
"Гранада" — "Бетіс" — 20:00 — Megogo
"Сельта" — "Алавес" — 20:00 — Megogo
"Осасуна" — "Атлетіко" Мадрид — 22:30 — Megogo
З результатами та відеооглядами матчів 6 туру Ла Ліги можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Нагадаємо, у 5-му турі чемпіонату Іспанії "Жирона" обіграла "Гранаду" (4:2).