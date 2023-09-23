Довбик виправив помилку Циганкова в Іспанії (відео)

Українці допомогли своїй команді здобути перемогу

У суботу, 23 вересня, "Жирона" Віктора Циганкова та Артема Довбика у рамках матчу 6-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2023/24 приймала "Мальорку".

Зустріч, що проходила на стадіоні "Монтіліві" у Жироні, завершилася перемогою господарів із рахунком 5:3. Про це повідомляє "Телеграф".

Почався поєдинок для "Жирони" невдало. На 4-й хвилині гості вийшли вперед завдяки реалізованому пенальті у виконанні Ведата Мурікі. До речі, 11-метровий було призначено за гру рукою — Циганков невдало зіграв у захисті. Проте, вже до перерви господарі громили суперників. По голу на свій рахунок записали Янгель Еррера, Іван Мартін та Довбик, який забив пенальті.

На початку другого тайму Артем віддав блискучий асист на Савіо. А під завісу поєдинку "Мальорка" забила двічі – Абдон Пратс оформив дубль. Обох українців замінили на 61-й хвилині зустрічі.

Відеоогляд матчу "Жирона" — "Мальорка":

Таким чином, "Жирона" лідирує у турнірній таблиці Ла Ліги. У минулому турі команда Довбика та Циганкова розправилася з "Гранадою" (4:2), а у 4-му турі був битий Лас-Пальмас (1:0).