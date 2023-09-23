Довбик исправил ошибку Цыганкова в Испании (видео)

Украинцы помогли своей команде добыть победу

В субботу, 23 сентября, "Жирона" Виктора Цыганкова и Артема Довбика в рамках матча 6-го тура чемпионата Испании сезона 2023/24 принимала "Мальорку".

Встреча, проходившая на стадионе "Монтиливи" в Жироне, завершилась победой хозяев со счетом 5:3. Об этом сообщает "Телеграф".

Начался поединок для "Жироны" неудачно. На 4-й минуте гости вышли вперед благодаря реализованному пенальти в исполнении Ведата Мурика. К слову, 11-метровый был назначен за игру рукой — Цыганков неудачно сыграл в защите. Тем не менее уже к перерыву хозяева громили соперников. По голу на свой счет записали Янгель Эррера, Иван Мартин и Довбик, который забил пенальти.

В начале второго тайма Артем отдал блестящий ассист на Савио. А под занавес поединка "Мальорка" забила дважды — Абдон Пратс оформил дубль. Оба украинца были заменены на 61-й минуте встречи.

Видеообзор матча "Жирона" — "Мальорка":

Таким образом, "Жирона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. В прошлом туре команда Довбика и Цыганкова расправилась с "Гранадой" (4:2), а в 4-м туре был бит Лас-Пальмас (1:0).