Чемпионат Испании по футболу, 7 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

"Жирона" с украинцами в составе идет в лидерах

Во вторник, 26 сентября, матчем "Севилья" — "Альмерия" стартует 7-й тур Ла Лиги сезона 2023/24. На прошлой игровой недели украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик забил гол и отдал ассист в поединке против "Мальорки" (5:3).

С расписанием и результатами матчей Ла Лиги можно ознакомиться на официальном сайте лиги. На этой неделе "Жирону" Довбика и Виктора Цыганкова ожидает выезд к "Вильярреалу", "Валенсия" Романа Яремчука проведет домашний поединок против "Реала Сосьбедад". "Барселона" сыграет против "Мальорки", а "Реал" — против "Лас-Пальмаса".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 7-го тура чемпионата Испании сезона 2023/24 (обновляется)

Вторник, 26 сентября

"Севилья" — "Альмерия" — 20:00 — Megogo

"Мальорка" — "Барселона" — 22:30 — Megogo

Среда, 27 сентября

"Атлетик" Бильбао — "Хетафе" — 20:00 — Megogo

"Вильярреал" — "Жирона" — 20:00 — Megogo

"Реал" Мадрид — "Лас Пальмас" — 20:00 — Megogo

"Валенсия" — "Реал Сосьєдад" — 22:30 — Megogo

"Кадис" — "Райо Вальекано" — 22:30 — Megogo

Четверг, 28 сентября

"Гранада" — "Бетис" — 20:00 — Megogo

"Сельта" — "Алавес" — 20:00 — Megogo

"Осасуна" — "Атлетико" Мадрид — 22:30 — Megogo

Турнирное положение команд Ла Лиги по итогам 6 тура

С результатами и видеообзорами матчей 6 тура Ла Лиги можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Напомним, в 5-м туре чемпионата Испании "Жирона" обыграла "Гранаду" (4:2).