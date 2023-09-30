"Реал" зупинив "Жирону" в "українському" дербі (відео)

Українці "Жирони" вийшли у старті, але свої моменти не реалізували

У суботу, 30 вересня, "Жирона" Віктора Циганкова та Артема Довбика приймала мадридський "Реал" Андрія Луніна у рамках матчу 8-го туру Ла Ліги сезону 2023/24.

Зустріч, що проходила у Жироні на стадіоні "Монтіліві", завершилася з рахунком 3:0 на користь "Реала". Про це повідомляє "Телеграф".

"Жирона" блискуче розпочала, створивши кілька вбивчих моментів, проте Еррері та Циганкову не вистачило точності. До речі, Віктор у боротьбі із захисником пробив головою у штангу. Довбик також мав момент, але нападник збірної України вкрай невдало пробив з меж чужого штрафного майданчика. А ось "Реал" скористався мінімумом шансів. Спочатку відзначився Хоселу, а потім Орельєн Чуамені.

Відразу після перерви Циганкова зняли з гри, а Довбика замінили на 60-й хвилині зустрічі. "Жирона" без українців продовжувала тиснути, проте забити так і не зуміла. "Реал" також не поспішав уперед, проте все ж таки забив ще — на 71-й хвилині відзначився Джуд Беллінгем. Зазначимо, український воротар "Реала" Андрій Лунін спостерігав за грою з лави запасних.

Повний відеоогляд матчу "Жирона" — "Реал":

Нагадаємо, у 7-му турі Ла Ліги "Жирона" розправилася з "Вільярреалом" (2:1), а Довбик відзначився голом, у падінні забивши головою. У шостому турі іспанської першості форвард збірної України забив гол із пенальті та віддав асист у поєдинку проти Мальорки (5:3). Циганков у цій зустрічі привіз пенальті.