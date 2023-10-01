Бєсєдін випадково забив гол у Казахстані (відео)

Українець провів повний матч у чемпіонаті Казахстану

Український нападник "Ордабаси" Артем Бєсєдін забив свій перший м’яч після виходу з київського "Динамо".

У неділю, 1 жовтня, "Ордабаси" українця у 24-му турі казахстанської Прем’єр-ліги перемогло на виїзді "Жетису" (2:1). Про це повідомляє "Телеграф".

Відкрив рахунок у грі саме Бєсєдін. На 55-й хвилині зустрічі Артем проник у чужий штрафний майданчик, проте пробити не зумів. Захисник господарів вибив м’яч та влучив у ногу українця, від якого круглий закотився прямо у кут воріт. Партнери колишнього гравця збірної України посміялися зі смішного взяття воріт. Один із них кричав: "Що за гол, брате!".

Додамо, що в "Ордабаси" також виступає українець Євген Макаренко. Бєсєдін зіграв у Казахстані 7 матчів і забив поки що один гол.

Нагадаємо, до цього Бєсєдін виступав за "Динамо", а також грав у кіпрській "Омонії" на правах оренди, після чого пішов з "Динамо" до казахстанського клубу як вільний агент.

Раніше повідомлялося, що "Жирона" Віктора Циганкова та Артема Довбика програла "Реалу" Андрія Луніна у центральному матчі туру у Ла Лізі.