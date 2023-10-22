В рф предложили провести альтернативную Лигу чемпионов

Российский футбол находится под санкциями

Бывший игрок сборной россии Дмитрий Булыкин высказался против объединенного чемпионата рф и Беларуси.

Соответствующее заявление Булыкина приводит metaratings.ru. Дмитрий предложил провести альтернативную Лигу чемпионов с участием клубов из Беларуси и дружественных стран.

"Не вижу большого смысла в том, чтобы интегрировать белорусские клубы в наш чемпионат. Возможно, можно было бы сделать какой-нибудь супертурнир с лучшими нашими и белорусскими клубами, но интегрировать их в наш чемпионат нет смысла. В этом нет плюсов.

Можно было бы придумать что-то вроде небольшого Кубка Содружества. Но у многих других стран есть еврокубки, поэтому вряд ли они будут принимать участие в этом турнире.

А те, кто не принимают, могут сыграть в такой мини-Лиге чемпионов между дружественными странами", – сказал Булыкин.

Напомним, все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Недавно УЕФА начал процесс возвращения россии в мировой футбол, однако нарвался на бойкот европейских стран, после чего изменил свое решение.